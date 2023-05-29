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Понедельник 29 мая

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"Не видел дочь четыре года": бывшая теща сдала многодетного Аршавина

"Не видел дочь четыре года": бывшая теща сдала многодетного Аршавина
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Мать Алисы Кузьминой предположила, что футболист даже не мучается от угрызений совести.

За последние 10 лет вокруг личной жизни Андрея Аршавина прогремело немало скандалов. Сначала спортсмен развелся и судился за алименты с Юлией Барановской, которая родила ему троих детей, а затем со скандалом разошелся со следующей женой – моделью Алисой Кузьминой. Первая избранница футболиста давно вычеркнула его из своей жизни и стала счастливой, а вот второй повезло куда меньше.

После развода с Аршавиным жизнь Кузьминой превратилась в настоящий кошмар. У Алисы начались серьезные проблемы со здоровьем. В какой-то момент лицо красавицы стало меняться и разрушаться на глазах. В итоге бывшая супруга футболиста буквально лишилась носа. Кузьмина винила во всем аутоиммунное заболевание, но поверили ей далеко не все. Некоторые посчитали, что некроз тканей стал последствием неудачной ринопластики.

Как бы там ни было, сейчас Алиса Кузьмина находится в непростом положении. Журналистка борется с тяжелым недугом и одна воспитывает троих детей. Старших наследников модель родила от бизнесмена Алексея Кузьмина, а младшую дочь Есению – от Андрея Аршавина. Помимо выплат алиментов, бывшие мужья больше никак ей не помогают. Об этом рассказала мать Алисы Кузьминой Наталья Сарычева.

По словам Сарычевой, ее бывшие зятья не стремятся видеться с детьми и принимать участие в их жизни. Женщина рассказала, что в последний раз Аршавин встречался с дочерью от Кузьминой несколько лет назад.

"Материально они платят алименты, но больше никакого участия в их жизни не принимают. Только алименты. Особенно Андрей. Он дочь уже четыре года не видел. Видимо, совесть не мучает", – сдала бывшая теща многодетного Аршавина.

29 мая 2023, 15:00
Андрей Аршавин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

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