"Деформация всего тела": подцепившую сифилис экс-жену Аршавина добил адский некроз

Хирург разводят руками в случае экс-супруги Андрея Аршавина.

После громкого расставания с Юлией Барановской футболист Андрей Аршавин не долго грустил один. Мужчина практически сразу связал себя узами брака с моделью Алисой Казьминой. Не остановило пару и то, что Юлия была беременна третьим ребенком от Андрея.

Со временем поклонники стали замечать, что с женой Андрея Аршавина происходят странные вещи. Пухлые губы, аккуратный нос — кажется, кто-то стал увлекаться пластикой, зашептались поклонники. Чуть позже лицо Алисы и вовсе стало разрушаться. Сама модель заявила, что страдает от аутоимунного заболевания, которое разрушает ее хрящи.

Однако, не все верят такой версии. Так, хирург Сергей Свиридов считает, что всему виной многочисленные пластики. Аутоиммунное заболевание действует на всю опорную функцию. Локальной реакции попросту не существует.

"Возникает целый комплекс симптомов, связанный с нарушением опорной функции, деформацией суставов и всего тела", — комментирует эксперт.

Помимо прочего, Алиса Казьмина проходила лечение от сифилиса. Женщина утверждала, что подцепила опасное заболевание во время капельниц. Экс-жена Андрея Аршавина обвиняла в своей болезни близких родственников, желающих отправить ее в психиатрическую клинику.

Пластический хирург также прокомментировал возможность восстановления внешности Казьминой. По его мнению, на добитую некрозом хрящевую ткань Алисы уйдет много времени и сил.



"Некроз просто так не возникает. Это гибель сосудов, нарушение трофики кожи, иннервации", — поясняет хирург состояние бывшей избранницы Андрея Аршавина.