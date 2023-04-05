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Шоу-бизнес
"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой

"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой

Бывшая жена Андрея Аршавина страдает от некроза тканей.
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После развода с российским футболистом Андреем Аршавиным в жизни журналистки Алисы Казьминой начался настоящий кошмар. Девушка была уверена, что это ее бывшая свекровь наслала злые чары, иначе как можно объяснить свалившиеся на нее разом беды?

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 Алиса Александровна Аршавина (Казьмина)

Алиса Александровна Аршавина (Казьмина) журналистка

Сначала у Алисы Казьминой начался некроз мягких тканей лица и аутоимунное заболевание, из-за чего нос красавицы просто провалился, превратив ее в уродину. На месте носа была просто дырка, которую она заклеивала пластырем. Кто-то считал, что журналистка переборщила с пластическими операциями. Но так или иначе, дело было сделано.

Пластический хирург Сергей Свиридов не поверил в то, что причиной уродства Казьминой стало аутоимунное аболевание. Он уверен, что помочь девушке можно, но придется сделать не одну пластическую операцию.

Врач уверен, что еси бы у Казьминой была "аутоимунка", то повреждались бы и остальные хрящи, в том числе позвоночник. Скорее всего, считает доктор, Казьмина слишком часто делала операции на носу, что и привело к осложнениям. Помимо прочего, у Казьминой развился нейросифилис.

"Обычно это заканчивается пересадкой хряща, например, из ребер пациента", – отметил медик.

При это он подчеркнул, что идеально красивым нос все равно уже никогда не будет. Таким образом, хирург образно вскрыл дырку вместо носа Казьминой и поставил точку в данной проблеме.

Алиса Казьмина. Фото: соцсети
Автор: 5 апреля 2023, 19:00 Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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