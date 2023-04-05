"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой

После развода с российским футболистом Андреем Аршавиным в жизни журналистки Алисы Казьминой начался настоящий кошмар. Девушка была уверена, что это ее бывшая свекровь наслала злые чары, иначе как можно объяснить свалившиеся на нее разом беды?
Сначала у Алисы Казьминой начался некроз мягких тканей лица и аутоимунное заболевание, из-за чего нос красавицы просто провалился, превратив ее в уродину. На месте носа была просто дырка, которую она заклеивала пластырем. Кто-то считал, что журналистка переборщила с пластическими операциями. Но так или иначе, дело было сделано.
Пластический хирург Сергей Свиридов не поверил в то, что причиной уродства Казьминой стало аутоимунное аболевание. Он уверен, что помочь девушке можно, но придется сделать не одну пластическую операцию.
Врач уверен, что еси бы у Казьминой была "аутоимунка", то повреждались бы и остальные хрящи, в том числе позвоночник. Скорее всего, считает доктор, Казьмина слишком часто делала операции на носу, что и привело к осложнениям. Помимо прочего, у Казьминой развился нейросифилис.
"Обычно это заканчивается пересадкой хряща, например, из ребер пациента", – отметил медик.
При это он подчеркнул, что идеально красивым нос все равно уже никогда не будет. Таким образом, хирург образно вскрыл дырку вместо носа Казьминой и поставил точку в данной проблеме.