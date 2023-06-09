Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие

Именинница Алиса Казьмина весь день получала подарки и цветы. Кадры с празднования появились в Сети.

В последнее время бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина ведет затворнический образ жизни и редко появляется на людях. После постановки страшного диагноза и фактически лишения носа она стала другим человеком, как внутренне, так и внешне.

Во всех своих бедах Казьмина винила бывшую свекровь, которая якобы сделала все, чтобы превратить ее жизнь в сущий ад. Алиса Казьмина даже обвиняла родных в покушении на ее убийство, в том числе свою мать Наталью Сарычеву. Якобы бывшие родственники хотели заразить ее ВИЧ через капельницы, и из-за этого у нее развалился носовой хрящ. Поклонники не совсем верят в такую версию. Некоторые уверены, что уродливая деформация носа Казьминой – последствия многократных пластических операций.

Сейчас трое детей Алисы Казьминой живут у бабушки, а сама Наталья Сарычева, которая взяла на себя все воспитание внуков, старается не делиться никакими новостями о жизни скандальной дочери. Чем занимается Казьмина, не известно.

7 июня бывшая жена Андрея Аршавина отметила 41-летие. Кадры с ее дня рождения появились в Сети. Судя по всему, тордество праздновали всей семьей. Алисе надарили кучу подарков и цветов.

Напомним, Андрей Аршавин со скандалом развелся с Алисой Казьминой и ушел к Юлии Барановской, на которой так и не женился, несмотря на рождение детей.