Тарзан публично ублажил Королеву после позорных измен

Пока хейтеры ждали развода, супруги устроили на глазах у публики настоящий сеанс релакса с интимным подтекстом.



После многолетних бурных скандалов и грязного белья, которое пара старательно вытряхивала в эфирах федеральных каналов, в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко, похоже, воцарился долгожданный покой. Артисты, чьи отношения еще вчера висели на волоске, решили доказать всему миру, что их любовь способна пережить любые штормы. Королева опубликовала кадры, которые заставили фанатов затаить дыхание: Тарзан публично ублажил жену прямо под прицелом камеры смартфона.

На видео, которое мгновенно всколыхнуло Сеть, запечатлена истинная идиллия. Сергей Глушко, отбросив имидж брутального мачо, нежно массирует и покрывает поцелуями ноги своей "русалки". За этим интимным процессом внимательно наблюдал домашний питомец, которому шоумен также уделил частичку своего внимания. Сама Наташа, судя по голосу за кадром, находилась в состоянии абсолютного блаженства.

"Так я люблю семейный вечер! Все удовольствия, все 33 удовольствия! Массаж от мужа, любовь собаки. Вот такая наша любовь абрикосовая!" — поделилась своей простой семейной радостью Королева.

Глядя на эту пасторальную картину, сложно поверить, что всего несколько лет назад их брак превратился в настоящий триллер с участием любовниц и внебрачных детей.

Напомним, в 2020 году личная жизнь пары стала достоянием общественности в самом неприглядном свете. Пока Наташа прохлаждалась на отдыхе, ее квартиру на Новом Арбате "обнесли". Выяснилось, что деньги и драгоценности прихватила молодая пассия Сергея, с которой он весело проводил время в отсутствие законной супруги. Скандал приобрел позорный размах, когда любовница Глушко во всеуслышание заявила о своей беременности. Тогда Тарзану пришлось пойти на публичное признание в неверности, хотя он и оправдывался тем, что его "охмурили и опоили".

Удивительно, но Наташа Королева нашла в себе силы простить непутевого мужа. Теперь, когда пыль улеглась, пара старательно демонстрирует, что их "абрикосовая" любовь стала только крепче. Поцелуи ног и нежный массаж стали для них своего рода терапией, помогающей забыть о походах Сергея налево и унизительных заголовках в прессе. Похоже, Королева твердо решила: семейная идиллия на камеру — лучший ответ всем злопыхателям.