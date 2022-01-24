Порошенко раскрыл цель своей партии: Мы за единство на словах, а не на деле

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах партии "Европейская солидарность".

В понедельник, 24 января, Петр Порошенко выступил на совещательном совете в Верховной Раде. Речь экс-президента Украины запомнилась не своей пламенностью, а весьма забавной оговоркой. Рассказывая о целях своей партии, политик отметил: "Мы за единство на словах, а не на деле".

К слову, Порошенко в очередной раз раскритиковал действующего главу государства Владимира Зеленского. Якобы тот отрицает военную угрозу со стороны России. Петр Алексеевич призвал украинского лидера отказаться от съемки "видосиков". Мол, президенту стоит обратиться к гражданам страны "с месседжем".

Напомним, в настоящий момент Порошенко находится под судом. Политика подозревают в государственной измене. Речь идет о покупках полезного ископаемого в Донбассе восьмилетней давности. Экс-президента отпустили под личной обязательство. Это самая мягкая из возможных мер пресечения на Украине.

Порошенко уверен, что дело сфабриковано самим Зеленским, поскольку "Европейская солидарность" опередила в рейтинге партию власти "Слуга народа". Согласно опросу Киевского международного института социологии, партию бывшего главу государства поддерживают 18,9% украинцев, а правящую – всего 13,7%.