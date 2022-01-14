В любой стране кроме Украины Порошенко упекли бы за решетку – политолог Корнилов

В политологической среде активно обсуждают положение, в котором оказался бывший президент Украины Петр Порошенко. Деятеля подозревают в госизмене и уже вызывали на допрос, после чего он покинул территорию страны и отправился в турне.
Недавно стало известно, что Петр Алексеевич возвращается в Киев. Эксперты сошлись во мнении, что Порошенко пошел ва-банк, решив заручиться поддержкой протестного слоя общества.
Политолог Владимир Корнилов убежден, что экс-главнокомандующему Украины помогает держаться на плаву не только оппозиция, но и западная коалиция. По словам эксперта, в любой другой стране кроме Украины Петр Алексеевич уже давно не имел бы возможности находиться на свободе.
Корнилов подчеркнул, что, по его мнению, Порошенко мог бы попасть под суд не только по обвинениям власти Незалежной. Специалист объяснил, почему эпопея с арестом бывшего президента Украины тянется так долго.
Политолог сообщил, что Владимир Зеленский и его окружение знают о поддержке Порошенко со стороны западных деятелей. По этой причине расправиться с политическим оппонентом без лишнего шума и последствий не получится.