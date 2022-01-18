Порошенко устроил в суде политический цирк – политолог Сергей Быков

Последние сутки пресса тиражирует информацию о возвращении Петра Порошенко в Киев. Опальный политик приехал из зарубежного турне 17 января.
На протяжении длительного времени считалось, что сразу после прибытия Петра Алексеевича возьмут под стражу, поскольку в генпрокуратуре выписали ордер на арест экс-главы Незалежной. При этом Порошенко самостоятельно явился на судебное заседание.
Политтехнолог Сергей Быков считает, что конкурент Владимира Зеленского устроил из происходящего шоу на потребу публики. Эксперт отметил, что у него не укладывается в голове, как бывший украинский президент имеет возможность убегать от украинских следователей, после чего находиться за границей. Все это противоречит сути уголовного процесса.
Специалист отметил, что даже в сложившихся обстоятельствах Порошенко умудряется превратить судебное заседание в политическое шоу. Так, к примеру, в Сети распространились фрагменты видео, на которых бывший глава Незалежной засыпает во время выступления своего адвоката.
Ранее сообщалось, что вернувшийся на Украину Петр Порошенко обратился к людям, которые ждали его на выходе из аэропорта. Его заявления выглядели как призыв сторонников к митингу.