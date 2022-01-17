"Правда с нами! Бог с нами!": прибывший на Украину Порошенко возглавил митинг

В аэропорту Киева "Жуляны" Петру Порошенко первым делам вручили повестку в суд. Напомним, бывшего президента на родине обвиняют сразу по нескольким уголовным делам, среди которых дело о госизмене из-за поставок угля Донбассу в 2014 и 2015 году.
При прохождении паспортного контроля представители ГБР попытались задержать его, однако избежать ареста Порошенко удалось. Сначала у политика изъяли паспорт, но потом документ все же вернули.
Прибывший на Украину Петр Порошенко сразу обратился к людям, которые ждали его на выходе из аэропорта, и заявил, что скучал по ним. Его декламации выглядели как призыв сторонников к митингу.
На площади возле аэропорта собрались десятки украинцев, многие из которых могли прийти просто посмотреть на политическое "шоу".
Попытку сотрудников службы безопасности преградить ему дорогу он назвал борьбой с оппозицией.
"Правда с нами. Бог с нами. И победа, наша совместная победа впереди", — прокричал Порошенко в толпу.
Также бывший президент Украины Петр Порошенко добавил, что вместе со своим народом делал "революцию достоинства", сообщает Пятый канал.
После выступления Петр Порошенко добровольно уехал в Печерский суд.
Напомним, ранее Петр Порошенко отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы поездки в Турцию и Польшу. Депутат захотел приехать на Украину 17 января. Защита и сторонники политика сообщили, что заграничный визит бывшего украинского лидера был заранее спланирован.