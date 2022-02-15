"Это не Священное Писание": Порошенко заявил о праве Украины выйти из Минских соглашений

Во вторник, 15 февраля, Государственная Дума проголосовала за немедленное обращение к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Эту новость прокомментировал экс-президент Украины Петр Порошенко.
Лидер партии "Европейская солидарность" заявил, что таким образом Москва завершает разрушать Минские соглашения. В этом контексте политик вспомнил, что в Донбассе порядка миллиона человек получили российские паспорта. Кроме того, многие жители региона принимали участие в голосовании в Госдуму, напомнил Порошенко.
Бывший украинский лидер считает, что действия России изменили ситуацию, поэтому Минские соглашения перестали быть актуальными. По его мнению, необходимо разработать альтернативный вариант урегулирования конфликта. Порошенко напомнил, что Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании критиковал Минские соглашения и обещал установить мир в Донбассе.
"Минские договоренности – это не Священное Писание, в котором люди ничего не имеют права менять", – написал политик в "Фейсбук".
Ранее директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок объяснил, что Украина не выполняет Минские соглашения из-за страха Владимира Зеленского лишиться поста президента. Мол, глава государства не хочет идти наперекор лидерам общественного мнения.