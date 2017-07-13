Почему аферист Полонский вышел на свободу

Мошенник Сергей Полонский, похитивший 2,6 миллиарда рублей доверившихся ему дольщиков, вышел на свободу. Его, впрочем, признали виновным и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Однако одновременно он был освобожден из-под стражи прямо в зале суда и от наказания в связи с истечением срока давности. Невольно напрашивается параллель с чрезвычайно мягким приговором отсидевшей чуть больше месяца Евгении Васильевой, немедленно условно-досрочно освобожденной из тюрьмы и получившей все ранее арестованное имущество после ходатайств ее адвокатов и предоставления положительной характеристики от администрации колонии. Почему в России законодательство работает столь избирательно?

Принципы, метко описанные Марком Твеном на примерах краж булки и железной дороги, к отечественному законодательству, к счастью, отношения не имеют. Кто-то уже начал проводить параллели между вынесенным Полонскому, по мнению общественности, "слишком мягким приговором" и отделавшейся легким испугом Васильевой. Однако, на мой взгляд, это не верно. Дело Евгении Николаевны изначально касалось коррупции. Да, эпизоды, о которых в дальнейшем шла речь в суде, были самыми незначительными из всего ее "послужного списка", что и привело логично к такому мягкому приговору. Но это не значит, что за Васильевой не водилось каких-то иных, неизвестных нам действий, имеющих коррупционную составляющую. Причины, в силу которых эпизоды, способные повлечь за собой реальный тюремный срок, в 2014-2015 гг. остались где-то за рамками судебных заседаний. В любом случае качество и формулировки обвинительного заключения тогда свое дело сделали, а основное уголовное дело, состоящее из 40 эпизодов, еще ждет своего часа. Для Полонского же все, наконец, закончилось.

Но вернемся к недавнему вердикту. Самое главное произошло: суд, имея все основания, официально назвал Полонского мошенником. Адвокаты эпатажного бизнесмена, впрочем, уже заявили о том, что продолжат "борьбу за его честное имя". Может ли оно быть честным, если владелец строительной компании кредитует свои проекты за счет средств дольщиков других объектов, при этом фиксирует прибыль до ее получения, по сути, организуя "финансовую пирамиду"? И даже то, что точно так же поступают большинство его коллег, не мешает назвать вещи своими именами.

Понять обманутых граждан, "жаждущих крови", по-человечески можно. Однако к Полонскому ни физически, ни юридически не могут применяться меры ответственности столь же жесткие, как, например, к убийцам. Осуществляя предпринимательскую деятельность, в соответствии с законом, "на свой страх и риск", человек, чьи риски возросли безмерно, должен или сворачивать бизнес, или отвечать перед судом. Второе, собственно, и произошло.

Я не равнял бы Сергея Юрьевича и с "великим комбинатором". Остап Бендер, по крайней мере, никогда и никем, кроме сошедшего с ума Кисы, не был бит. С учетом того, что в "Кутузовскую милю" вкладывались не самые простые граждане, ему, пожалуй, будет безопаснее пожить где-нибудь на средства супруги вдали от Родины. А все его чрезвычайно громкие заявления о готовности "перевернуть мир" – не более чем попытки намучившегося и насидевшегося человека хорохориться перед журналистами.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев очень остроумно предложил Полонскому поделиться с обманутыми в своих ожиданиях дольщиками припрятанным где-то на черный день миллиардом или идти туда, куда и сам Сергей не так давно предлагал отправляться такового не имеющим. Однако хотелось бы заметить, что необходимо предусмотреть более надежные механизмы возмещения гражданам ущерба, полученного в результате преступлений, совершенных в сфере экономики.

Что нужно сделать: обязать застройщиков страховать как корпоративную, так и личную ответственность (в случае, если у бизнеса имеется мажоритарный акционер); прозрачно увязать механизмы возмещения с мерой наказания и поощрять в этом плане добрую волю обвиняемого по компенсации нанесенного обманутым ущерба.

Но, увы, законы разрабатываются и принимаются очень долго. Так что 2,6 миллиарда рублей потерпевшим предстоит требовать у Полонского теперь только в рамках гражданского судопроизводства.