Елена Борисовна Мизулина политический деятель, член Совета Федерации России

Елена Мизулина (Дмитриева) родилась в городе Буе 9 декабря 1954 года. В 1977-м окончила Ярославский государственный университет по специальности "юрист".

Работала старшим консультантом Ярославского областного суда и заочно училась в аспирантуре Казанского государственного университета. В 1992 году в Институте государства и права РАН защитила докторскую диссертацию на тему "Уголовный процесс: концепция самоограничения государства".

В 1993 году заняла кресло сенатора в первом составе Совета Федерации от блока "Выбор России". Позже вступила в "Яблоко". В 1995-м Мизулина была избрана депутатом Госдумы России от этой партии. От "Яблока" избиралась и на парламентских выборах 1999 года. В 2001-м вступила в Союз правых сил, в 2007-м перешла в "Справедливую Россию". С 2015 года – сенатор Совета Федерации от Омской области.

Законодательные инициативы Мизулиной вызывали в обществе неоднозначную реакцию. В числе ее идей – запрет бесплатных абортов, беби-боксов, гей-пропаганды и усыновления российских детей иностранцами. Также Мизулина предлагала повысить возрастной ценз для вступления в сексуальные отношения с 16 до 18 лет и ввести уголовную ответственность за семейные побои.