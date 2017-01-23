Глава украинского государства решился на очередной опасный шаг
Президент Украины может лишиться своего поста уже в ближайшем будущем
Мизулина бросила Миронова
Причины ухода Елены Мизулиной из "Справедливой России" не уточняются. По словам членов партии, они узнали о таком решении из сообщений СМИ. "Я пока в регионе и только узнал от вас, поэтому, извините, вряд ли могу что-то сейчас прокомментировать. Для меня самого это явилось новостью", – отметил первый зампред фракции справедливороссов в нижней палате парламента Александр Бурков.
Депутат Госдумы Виталий Милонов уже предложил Елене Мизулиной вступить в "Единую Россию". По словам парламентария, ей будет предоставлена максимальная свобода творчества в рамках разработки законопроектов. "Выбор за ней, но мы хотим видеть лучших людей, заботящихся о стране, в нашей партии", – заявил он в интервью Life.ru.
Елена Мизулина получила широкую известность как инициатор ряда резонансных проектов, в частности она неоднократно высказывалась за запрет абортов и суррогатного материнства. Кроме того, парламентарий стала одним из авторов скандального закона об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
В конце 2016 года Мизулина внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о декриминализации домашнего насилия. Помимо прочего, документ переводит некоторые случаи домашнего насилия из состава уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.
Я приняла решение о выходе из партии «Справедливая Россия». Соответствующее заявление в региональное отделение «СР» было направлено сегодня.— Елена Мизулина (@emizulina) 23 января 2017 г.
В ближайшее время 69-летняя певица уйдет с головой в новые отношения
Жениху пришлось выхаживать и кормить с ложечки звезду Comedy Woman
Популярная российская актриса рассказала о личной жизни
Ведущую осудили за страшный make-up