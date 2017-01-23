Мизулина бросила Миронова

Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария.

Причины ухода Елены Мизулиной из "Справедливой России" не уточняются. По словам членов партии, они узнали о таком решении из сообщений СМИ. "Я пока в регионе и только узнал от вас, поэтому, извините, вряд ли могу что-то сейчас прокомментировать. Для меня самого это явилось новостью", – отметил первый зампред фракции справедливороссов в нижней палате парламента Александр Бурков.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уже предложил Елене Мизулиной вступить в "Единую Россию". По словам парламентария, ей будет предоставлена максимальная свобода творчества в рамках разработки законопроектов. "Выбор за ней, но мы хотим видеть лучших людей, заботящихся о стране, в нашей партии", – заявил он в интервью Life.ru.

Елена Мизулина получила широкую известность как инициатор ряда резонансных проектов, в частности она неоднократно высказывалась за запрет абортов и суррогатного материнства. Кроме того, парламентарий стала одним из авторов скандального закона об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В конце 2016 года Мизулина внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о декриминализации домашнего насилия. Помимо прочего, документ переводит некоторые случаи домашнего насилия из состава уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.