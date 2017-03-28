В России можно законно изъять детей из любой семьи
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина рассказала, что в России предусмотрена ранняя профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия. В рамках этой программы государство может изъять ребенка даже из благополучной семьи, сообщает РИА Новости.
"Ранняя профилактика – это когда не только нет факта, где ребенку плохо или там что-то в семье плохо, когда даже угрозы нет", – пояснила Елена Мизулина. Она отметила, что сейчас в России около 23 миллионов семей с несовершеннолетними детьми.
"Каждая семья, богатая, благополучная, успешная, счастливая, может стать объектом такого рода контроля со стороны ювенальной инфраструктуры и изъятия ребенка", – считает сенатор. Она подчеркнула, что в юридической практике – "много примеров".
Между тем Елена Мизулина раскритиковала возможное появление психологов во всех школах. "Вы представьте, психолог в школе будет разговаривать с вашим ребенком и записывать в ваше отсутствие, обрабатывать его душу фактически", – заявила она.
В среднем в день в России из семей изымается 159 детей. 25 из них — круглые сироты.— Елена Мизулина (@emizulina) 3 марта 2017 г.
Также сенатор против создания единой базы данных об образовательных организациях и успеваемости учеников. Елена Мизулина отметила, что родители даже не будут знать, какую информацию об их ребенке внесет в систему психолог.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин выступил против "перекошенных стандартов" в ювенальной юстиции. Он заявил, что подобное активное вмешательство в семейную жизнь необходимо ограничить. Также глава государства отклонил закон о создании системы "Контингент обучающихся".
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