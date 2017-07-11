Мизулина простояла 11 часов в очереди к мощам Николая Чудотворца

Сенатор от Омской области Елена Мизулина приложилась к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. В очереди к святыне она простояла около 11 часов.

Член Совета Федерации вместе с журналисткой Еленой Чинковой встала в общую очередь к мощам 10 июля 2017 года примерно в 16:00 мск, передает "Комсомольская правда". Весь путь они описывали в своих аккаунтах в социальной сети Twitter. "Почти у цели. Но полиция не пускает. Закрыли проход раньше, хотя объявили, что до 16:30 можно будет в очередь вставать", – написала сенатор. Журналистка же через несколько минут сообщила, что им "с трудом" удалось занять очередь.

Мы с Еленой #Мизулиной пошли к мощам Николая Чудотворца. Встали в очередь с трудом-в 4 хотели закрыть проход pic.twitter.com/sWEQ9u3dEN — Elena Chinkova (@ElenaChinkova) 10 июля 2017 г.

После этого сенатор регулярно публиковала фотографии. Многие из них сопровождались комментариями "Уже почти", "Еще чуть-чуть!" и так далее. Отметим, что учредитель Фонда святителя Василия Великого Константин Малофеев, находившийся рядом с Еленой Мизулиной, призвал верующих молиться. "Так очередь движется быстрее!" – заявил он.

Судя по опубликованным снимкам, Елене Мизулиной в этот день пришлось пережить немало. Впрочем, были и положительные моменты. Сенатор стойко переждала дождь, устроила небольшую пробежку, полюбовалась тройной радугой, сфотографировала ночную Москву и даже прочитала молитву вместе с остальными.

"Я ничего конкретного не прошу. Иду за духовной силой и энергией. И отсечь шелуху", – рассказала член Совета Федерации. "После таких стояний с народом совершенно другие восприятие и ощущения. Мелочные вещи и обиды отходят. Завтра буду летать!" – уверяет она.

В очереди к мощам Николая Чудотворца. pic.twitter.com/tLaUy2S1ev — Елена Мизулина (@emizulina) 11 июля 2017 г.

К мощам Николая Чудотворца сенатору удалось приложиться лишь в три часа ночи. "Я сделала это! 11 часов!" – написала она в соцсети, прикрепив к посту "победную" фотографию из храма Христа Спасителя.

Напомним, мощи Николая Чудотворца пробудут в Москве до 12 июля 2017 года, после чего их увезут в Санкт-Петербург. На данный момент к святыне приложились уже около 1,7 миллиона верующих, при этом более тысячи человек из очереди обратились за медицинской помощью.