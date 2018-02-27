Михаил Михайлович Державин актер

Михаил Михайлович Державин — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР (1989).

В 1954 году он поступил в Театральное училище им. Щукина, после окончания которого с 1959 года работал в Московском театре им. Ленинского комсомола. В 1967 году перешел в Театр на Малой Бронной, а с 1968 года и до самой смерти 10 января январе 2018 года работал в Московском театре сатиры.

Являлся другом и постоянным партнером по эстрадным номерам Александра Ширвиндта с 1957 года. В середине 1980-х они вместе вели программу «Утренняя почта», а с 2013 ведут «Хочу знать».

Телезрители запомнят Михаила Державина по ролям в комедиях "Моя морячка", "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Жених из Майами" и другим ярким работам. Кроме того, в 1970-х годах он вел юмористическую телепередачу "Кабачок "13 стульев".