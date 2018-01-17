Смерть Державина россияне восприняли как личное горе

Михаил Державин не мелькал в ток-шоу, не снимался в сериалах, не был он и героем скандальной хроники. Но при этом его знали, любили и уважали больше, чем иных модных молодых артистов. В этом парадоксе разбирался корреспондент Dni.Ru.



Для людей старшего возраста Державин – элегантный пан Ведущий из культовой советской передачи "Кабачок "13 стульев". В эфир центрального телевидения эта юмористическая программа (ситком – как сказали бы сегодня) выходила 15 лет. И именно в ту пору народ полюбил артиста театра Сатиры.

Худрук коллектива Валентин Плучек, кстати, был недоволен, что Державин снимается на телевидении, ревновал к успеху там. Но поделать с этим ничего не мог. В Сатире Державин сыграл в четырех десятках спектаклей, был на сцене и Епиходовым из "Вишневного сада", и Скалозубом в "Горе от ума", и Телятевым в "Бешеных деньгах"... Но в сознании обывателей он все равно долгие годы продолжал ассоциироваться с телевизионным персонажем.

Когда в начале 90-х на экраны вышла комедия Анатолия Эйрамджана "Моя морячка", Державин испытал очередной взлет популярности. Кинокритики ругали картину за примитивность и безвкусицу, а народ многократно пересматривал ленту и всякий раз смеялся. Незамысловатая песня оттуда с запоминающимся припевом "А когда на море качка //И бушует ураган, //Ты приходи ко мне, морячка // Я любовь тебе отдам" вмиг стала народным хитом. И ни один концерт с участием Державина, ни один капустник или дружеская вечеринка с его участием уже не обходились без "Морячки".

Нравился людям и сам Державин какой-то удивительной порядочностью, честностью, юмором по отношению к себе и происходящим событиям. А то, что трижды был женат, только добавило ему всеобщей любви – дело-то житейское. К тому же его спутницами становили дочери по-настоящему народных кумиров – артиста Аркадия Райкина, красного конного командира Семена Буденного.





В 1980-м женой Державин стала красавица Роксана Бабаян. В их любви было что-то неземное уже начиная с того, что познакомились они в самолете. "Я увидел тоненькую очаровательную женщину, в моем вкусе. В полете я ей анекдоты рассказывал. А потом, когда она мне позвонила, я сказал: "Рокочка, мы разошлись с Ниночкой, жду тебя в Москве", – вспоминал актер.

Этот союз всегда вызывал восхищение поклонников стабильностью и трепетным отношением друг к другу. "Мы счастливы, что наша любовь не разрушила ничьих семей, никому не испортила жизнь, – говорил Державин. – Моя Ниночка Семеновна (первая супруга Державина – Прим. ред.) к тому моменту уже встретила любимого мужчину, с которым вскоре создала брак. И муж Роксаны нашел свое счастье. В тот момент Господь просто правильно разложил "пасьянс", который до этого был неверно сложен",

37 лет Бабаян и Державин были вместе – огромный даже для простых людей срок. А уж для звезд, которые, как правило, постоянно меняют жен и любовниц, и вовсе не мыслимый. И это еще одна причина, из-за которой Михаила Михайловича уважали.

Он не являлся ловеласом, не превращал свою жизнь в публичное шоу, не врал ни себе, ни зрителю. В Мих Михе, как его называли друзья и коллеги, не было ни тени заносчивости, снобизма, звездности. К нему часто подходили на улицах посторонние люди, а он подолгу с ними общался. В театре даже подшучивали по этому поводу.

Несколько лет назад перед своим домом в Николопесковском переулке Москвы Державин посадил настоящую японскую сакуру, которая по весне покрывается роскошными розовыми цветами. Ему нравилось наблюдать, как люди замирают перед такой красотой. Скоро дерево снова покроется нежными цветами. И это будет нам всем приветом от любимого Мих Миха, который теперь очень далеко...

