После смерти известно актера вдова раскрыла страшную тайну

Михаила Державина не стало в 2018 году. Роксана Бабаян в эфире рассказала о жизни с ним.

Роксана Бабаян и Михаил Державин прожили в браке 40 лет. Этим летом прославленному комедийному актеру исполнилось бы 85. Вот уже больше трех лет артистка одна коротает свой век. О покойном муже она говорит с гордостью и придыханием. И признается, ей до сих пор тяжело осознавать его утрату.

Державин и Бабаян познакомились в самолете, когда летели в Казахстан на один концерт. Тогда актер уже слышал голос певицы по радио и объявлял ее как ведущий, но не знал ее лично.

Пара сразу подружилась. У них оказалось много общего. Ради семьи Роксана Бабаян завершила свою звездную карьеру на пике популярности. Исполнительница хита "Две женщины" не жалеет, что поступила так, ведь в браке ее жизнь была не менее яркой, чем на сцене.

Потом вместе с Михаилом Державиным Роксана Бабаян сыграла в спектакле "Ханума" в главных ролях. Три года они умели ошеломительный успех с постановкой.

"Закрыли спектакль, когда Мише уже было трудно играть, он заболел", – рассказала артистка "Собеседнику".

Бабаян поведала одну смутную историю, которая приключилась с ними во время гастролей в США. Продюсера группы арестовали за нарушение. По словам артистки, это был настоящий позор. После этого они решили, что с выступлениями точно пора заканчивать.