"Без конца самолеты": Бабаян рассказала о неудаче в первом браке

Роксана Бабаян до встречи с Михаилом Державиным уже успела побывать замужем.

Около сорока лет артистка прожила в счастливом союзе с актером Михаилом Державиным. Немногие знают, что до встречи с ним, исполнительница уже была замужем. В браке с саксофонистом Евгением Роксана Бабаян прожила четыре года, но детей так и не родила.

В программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" певица рассказала, что те отношения были очень незрелыми. У пары не было своего жилья, кроме того, они постоянно ездили на гастроли. В результате жили в основном в самолетах, поездах и гостиницах. Сама эта ситуация была "полуусловная", как назвала ее артистка, очень хрупкая, поэтому о детях тогда никто и не думал.

Долгое время муж и жена жили как друзья. И в тот момент, когда Роксана Бабаян встретила Михаила Державина, ее брак уже трещал по швам. Артист в то время тоже был женат, но и в его семье назревал развод. Понимая, что оба они связаны обязательствами, Бабаян и Державин вели себя очень деликатно друг с другом и со своими партнерами. Когда же артисты поняли, что они просто не могут жить порознь, они оформили развод и уже после связали себя новыми узами.

Союз Бабаян и Державина в течение многих лет вызывал восхищение поклонников стабильностью и очень трепетным отношением супругов друг к другу. В 2018 году Михаила Державина не стало, и его смерть стала огромным горем не только для Роксаны Бабаян, но и для всех россиян.