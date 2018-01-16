Державина вынудили плюнуть на Захарова

Легендарному актеру пришлось сменить фамилию. Однако внуки вправе вернуть ее.

Мало кто знает, что громкая фамилия Державин, знакомая всем любителям русской словесности, не всегда принадлежала знаменитой династии артистов. Отец актера Театра сатиры Михаила Державина, прославленный вахтанговец Михаил Степанович Державин по паспорту был Захаровым!

"Когда он поступил в театральное училище, Борис Щукин спросил: "Как фамилия Вашей матери?" Дело в том, что среди первокурсников оказалось сразу три Захаровых, – рассказывал Державин-младший в одном из интервью. – Чтобы их различать, папу записали Державиным. С тех пор так и пошло. Я стал Державиным, дочка Маша (училась в ГИТИСе, но актрисой не стала и занималась воспитанием детей. – Прим. ред.). Правда, ее дети, мои внуки (Петр и Павел. – Прим. ред.) – Золотаревы по отцу, но, если вдруг надумают пойти в артисты, могут вернуться на нашу фамилию. Впрочем, это не единственный вариант. Вдруг решат стать Буденными? (его второй женой была Мария Буденная, дочь легендарного командующего Первой конной армией в годы Гражданской войны. – Прим. ред.)".

По его словам, отцу пришлось плюнуть на родовую фамилию ради того, чтобы в театре и кино не было путаницы. В титрах нашумевших картин "Сталинградская битва", "Великий перелом" и "Дело Артмановых" значится Михаил Державин, хотя гонорар, говорят, ему выписывали на Захарова – так значилось во всех документах.

Напомним, Михаил Державин – младший скончался на 82-м году жизни после тяжелой болезни. Похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с отцом, Михаилом Державиным – старшим.