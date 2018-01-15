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Алентова у гроба раскрыла главный секрет Державина

Вера Алентова. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Актриса рассказала о характере друга и коллеги. Им удалось поработать вместе.
прочитано 3910 раз

Вера Алентова младше Михаила Державина на шесть лет. На театральной сцене они не пересекались – служили в разных коллективах. А вот в кино вместе удалось сыграть – в 1994 году на экраны вышла комедия Анатолия Эйрамджана "Жених из Майами". Державин там исполнил роль дяди Миши, Алентова была Люсей. Главный герой картины по воле жены оказался в эмиграции. Но супруга его недавно бросила – ушла к миллионеру-американцу и дочку забрала с собой. В итоге по совету друга он поехал искать новую любовь в далекую Россию.

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Михаил Михайлович Державин

Михаил Михайлович Державин актер

На прощании с Державиным Алентова вспомнила про съемки той кинокартины. У гроба коллеги она рассказала и главный секрет Державина. "Михаил Михайлович был удивительно скромным и незлобивым человеком. Он не завидовал своим коллегам по творческому цеху и всегда мог разрядить любую обстановку. При его появлении в театре у всех поднималось настроение", – призналась актриса Dni.Ru

Помимо Алентовой, на панихиде присутствовали вдова первого президента России Наина Ельцина, генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Андрей Малахов, актрисы Вера Васильева и Наталья Селезнева. Проводили Мих Миха по актерской традиции аплодисментами. А похоронили его на престижном Новодевичьем кладбище, где покоится его отец, в прошлом ведущий актер Театра имени Вахтангова Михаил Державин. В Москве в ближайшее время могут установить памятник выдающемуся артисту. 

Напомним, что Михаил Державин скончался 10 января в возрасте 81 года. В последнее время у народного артиста обострились проблемы с сердцем.

Вера Алентова. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Автор: Феликс Грозданов15 января 2018, 16:16
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