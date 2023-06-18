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Воскресенье 18 июня

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"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью

"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью
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Актриса Елизавета Боярская продолжает сообщать поклонникам хорошие новости.

Супруга Максима Матвеева и по совместительству дочь народного артиста РСФСР проявляет активную жизненную позицию. Сидеть дома с детьми, сложа руки — это не ее история. Помимо творческих курсов, работы и благотворительности, Елизавета Боярская посвещает время своему блогу в социальной сети.

Недавно актриса рассказала подписчикам о большой радости, которую испытала из-за нового кино подруги-режиссера. Алена Михайлова сняла "крышесносный", по словам Елизаветы Боярской, фильм о музыке.

Картина повествует о жанре индустриальной музыки, который получил развитие в конце 70-х годов прошлого века в США и быстро распространился по всему миру. Документальный фильм под названием "Грохот в сумерках Москвы", по мнению актрисы, особенно должен понравиться людям, которые совсем не знакомы с его тематикой. "Это какая-то новая реальность", — отметила Елизавета Боярская.

Напомним, супруга Максима Матвеева охотно поддерживает творчество друзей в социальных сетях, если оно приходится ей по вкусу. Немногим ранее Елизавета Боярская душевно поздравила с днем рождения коллегу и близкого человека Олега Рязанцева. "Мы вместе и мы заодно", — отметила артистка.

18 июня 2023, 18:24
Елизавета Боярская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

"Проделана большая работа": сколько денег дочь Боярского потратила на преображение

Давид Григорян. Фото: личный архив
Давид Григорян. Фото: личный архив
Давид Григорян. Фото: личный архив

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