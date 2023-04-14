"Это мой": на кого Боярская променяла Матвеева после развода

Елизавета Боярская предстала рядом с близким человеком.

Талантливые артисты Елизавета Боярская и Максим Матвеев счастливы в браке уже много лет. Они по праву считаются одной из самых красивых и крепких пар российского кинематографа. Их роман развивался непросто, пара преодолела испытание временем и обстоятельствами. Елизавета признавалась в одном из интервью, что влюбилась в коллегу с первого взгляда.

"Когда я впервые увидела Максима, я настолько растерялась, что имени своего сказать не смогла", – вспоминала Елизавета Боярская.

Второй раз они встретились аж через три года, но Матвеев тогда был женат на актрисе Яне Сексте. Тем не менее, пара развелась, а в 2010-м году Матвеев женился на Боярской. В том же году Боярская родила сына Андрея, а еще через восемь лет второго сына Григория.

Периодически в Сети появляются слухи о том, что Боярская и Матвеев преодолевают кризис в отношениях. Сам Максим признавался, что им с женой часто приходится расставаться и жить на два города, в которых они привязаны к работе в театрах. Боярская жила в Санкт-Петербурге и играла в местном МДТ, Максим жил в Москв и работал в МХТ. Все это вызывало вопросы.

На днях Елизавета Боярская вновь с головой ушла в работу и рассказала фанатам об успехах. Мужа рядом с ней снова не оказалось.

"Это мой друг и агент Настя Перова. А еще Настя продюсер, и у нее скоро премьера", – написала Елизавета Боярская.



Ранее Боярская показывала в своем блоге развод мостов в любимом Санкт-Петербурге, а также некоторые кадры без участия Матвеева. Теперь она и вовсе позирует с женщиной. Фанаты удивились, куда же она опять дела мужа.