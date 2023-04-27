Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все

Страшная ситуация произошла в семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской.



В современном мире, где каждый наш шаг завязан на мобильном телефоне, чрезвычайно важно соблюдать цифровую безопасность. Этим правилом, судя по всему, пренебрегла жена актера Максима Матвеева Елизавета Боярская.

Поэтому в своем личном блоге дочь одного из мушкетеров разместила важное объявление: попросила всех своих знакомых проявить внимательность и не поддаваться на ее просьбы помочь, которые сейчас от ее имени рассылаются в Telegram.

"Это не я. Это мошенники. Пытаюсь разобраться", – кинула клич Елизавета Боярская, которая замужем за Максимом Матвеевым.



Иными словами, от лица Елизаветы Боярской происходил развод, и девичья фамилия актрисы – именно то, что заинтересовало мошенников. Ведь, уверены некоторые, не принадлежи она к клану Боярских, вряд ли бы стала объектом для взлома. Именно поэтому хакеры и захотели воспользоваться громким именем женщины, чтобы тем или иным образом обогатиться.



Таким образом, нарожавшая двоих сыновей от Максима Матвеева Елизавета Боярская потеряла все, что так важно для публичного человека: доступ к мессенджеру, базу контактов, а также доверие подписчиков. А ведь в современном мире, где продается и покупается слишком многое, доверие — это все, что из человеческих ценностей по-настоящему еще имеет вес. К счастью, как только Елизавета Боярская обнаружила свою потерю, она сразу же предупредила важных для нее людей.





