Матвеев кусает локти: Боярская нашла другого после развода

Елизавета Боярская вывела в люди дорогого мужчину.

Знаменитые актеры вместе уже больше десяти лет. Какие только слухи не ходили вокруг этого брака, но все это время супруги оставались неразлучны, поддерживая друг друга и в горе, и в радости. Казалось, что в их семье царит идиллия, а проблемы обходят ее стороной. Однако недавно жена Максима Матвеева Елизавета Боярская сообщила о разводе.

Ее имя было замешано в мошеннической схеме, которая разводила людей на деньги. Дело в том, что от ее лица рассылались просьбы о финансовой помощи, к которым, как оказалось, актриса не имеет никакого отношения. "Это не я", – обратилась к своим поклонникам дочь прославленного "мушкетера".

После этого мошеннического развода в семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, наверное, снова тишь да гладь. Правда, почему-то актриса нашла другого мужчину для восхищения. В своем микроблоге она, так сказать, вывела в люди друга Олега Рязанцева, чтобы сообщить поклонникам о премьере спектакля с его участием. Она трогательно назвала его "потрясающим артистом".

Наверное, муж звезды кусает локти, ведь его талантом она что-то давно не восхищалась публично. Да, и посты в социальных сетях с упоминанием супруга актриса не выкладывает очень редко. Остается надеяться, что между Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым не пробежала черная кошка.