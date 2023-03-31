"Нас развели": нарожавшая детей Боярская ушла от Матвеева

Актриса театра и кино Елизавета Боярская старается все успевать. Дел у звезды много — съемки, вечерние спектакли, а еще муж, двое детей и пожилые родители. Кажется, артистке этого показалось мало, и она вписалась в новую авантюру.
На своей страничке в социальной сети Боярская поделилась новостью. Теперь она ученица авторского курса Аллы Дамскер под названием "Пишу кино". В этом курсе Елизавета будет изучать мастерство написания сценариев. Актриса приятно удивлена наполнением, ведь даже в такой знакомой области для нее нашлось много неизведанных ранее особенностей.
На занятия Елизавета Боярская попала не просто так. Оказывается, Алла была режиссером спектакля "1926", в котором сыграла актриса. С тех пор их связывают теплые отношения. Артистка даже позволила себе вольную интерпретацию стихов Марины Цветаевой.
"Рас-стояние: версты, дали…
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав", — так звучит один из катренов в оригинале.
Поклонники поражаются, как у Елизаветы остаются силы на дополнительное образование. Нарожавшая детей в браке с Максимом Матвеевым, она, кажется, ни на секунду не ушла в декрет. А сейчас и вовсе ушла от Матвеева на курсы повышения квалификации. Всем бы такой энергичности, как у Боярской.