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Денис Петрович Кацыв

Бизнесмен
Денис Петрович Кацыв
  • Дата рождения: 29 апреля 1977
  • Место рождения: Химки
  • Знак зодиака: Телец

Денис Петрович Кацыв - российский бизнесмен, сын бывшего вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыва. Биография, данные об образовании, работе и семье. 

Денис Петрович Кацыв родился 29 апреля 1977 года в семье выдающегося государственного управленца. Его отец - Петр Кацыв - руководил Минтрансом Подмосковья и на этой должности занимался развитием столичного транспортного узла. Позже он занял высокую позицию в РЖД.

Сам бизнесмен получил высшее образование в Московском автомобильно-дорожном институте (МАДИ), после защиты диссертации стал кандидатом технических наук.

Образование

Интерес к точным наукам Денис Кацыв, по всей видимости, приобрел благодаря своей семье. Его отец с ранних лет демонстрировал склонность к математике, физике и химии. Получив среднее образование в школе, он поступил в МАДИ. Мать будущего предпринимателя, признанная заслуженным учителем России и защитившая кандидатскую по педагогическим наукам, преподает именно физику.

Кацыв Денис пошел по стопам отца и в 1999 году закончил МАДИ. К научной деятельности он вернулся уже в 2007 году, когда защитил диссертацию. Опубликовал пять научных работ, посвященных управлению автоматизированными системами обработки информации. Неудивительно, что на таком выдающемся фундаменте предприниматель построил выдающуюся карьеру.

Владелец успешной компании

Кацыв Денис Петрович владеет компанией «Мособлтранс-1». Она занимается корпоративным транспортным обслуживанием, а также предоставляет легковушки, грузовики и с водителем в аренду.

«Мособлтранс-1» может похвастаться устойчивой деловой репутацией. Экономические и технические возможности позволяют компании без каких-либо проблем реализовывать самые трудные проекты, причем как в России, так и в ближнем Зарубежье и западно-европейских странах.

Помимо прочего, «Мособлтранс-1» обладает опытом работы в тяжелейших условиях - на Крайнем Севере. Доставкой инертных материалов, необходимых для создания ведущих к залежам нефти дорог в Ненецком автономном округе, занимались шоферы 25 тяжелых самосвалов.

Работая вахтовым методом, настоящие профессионалы своего дела в условиях Крайнего Севера, при температурах, доходящих до минус 50 градусов, и прокладывая свой путь по «зимникам», успешно достигли всех целей, которые были им обозначены.

Основной заказчик услуг компании - правительство Подмосковья. Кацыв работает со многими клиентами, среди которых многие госучреждения и частные коммерческие предприятия Московской области.

Подобный опыт наглядно демонстрирует способность бизнесмена организовывать работу таким образом, чтобы выполнение всех поставленных задач осуществлялось несмотря ни на какие препятствия и объективные факторы. Это позволяет говорить о компании как о лидере в своей области.

О выдающихся заслугах «Мособлтранса-1» говорят и награды, которые получила компания. В 2010 году она была признана лучшим налогоплательщиком и получила одноименною премию. Тогда же она была признана «Лидером автомобильного транспорта России» в рамках премии в сфере транспортной отрасли страны «Золотая колесница». А за год до этого «Мособлтранс-1» стал обладателем диплома как номинант этой премии. Комплект наград «Малая Золотая Колесница», представленный статуэтками и почетными грамотами, вручили шести работникам фирмы.

Удачливый акционер

Руководством транспортной компанией деятельность Дениса Кацыва не ограничивается. С 2002 года он владеет 30% акций лизинговой компании «Инавто». Эта фирма является поставщиком транспортных средств для ГУП «Мострансавто». Это предприятие, в свою очередь, работает в Московской области и, частично, в Москве: в части пригородных автобусных маршрутов в соседние области - Тульскую, Калужскую, Рязанскую и Тверскую.

В другой компании - «Агро» - Кацыв владеет 40% акций. Ее сфера деятельности включает в себя оказание услуг, связанных с обслуживанием автомобильного транспорта.

Также бизнесмен является акционером ООО «Технострой». Предприниматель владеет 37,5% фирмы. Ее специализация заключается в предоставлении в аренду и в управлении собственной или арендованной нежилой недвижимостью. «Технострой» открылся в 2008 году и представляет из себя складской комплекс класса «А+» площадью 12,6 тысячи квадратных метров. Расположен он на территории города Фрязино под Москвой, в 24 километрах от МКАД по Щелковскому шоссе.

Комплекс может похвастаться многоуровневыми высотными стеллажами на 28 224 европаллет, автоматизированной системой управления складскими процессами isWMS со сканерным оборудованием, работающем в режиме онлайн, современной складской техникой фирмы Jungheinrich, а также продвинутыми охранными технологиями, в том числе - видеонаблюдением.

Для удобства логистики к складскому комплексу подведена железнодорожная ветка с рампой на десять вагонов. Также в «Технострое» реализована система, позволяющая одновременно разгружать-загружать до 23 грузовых автомобилей различных типов.

В число основных арендаторов компании бизнесмена входят:

  • «Газпромнефть – смазочные материалы»,
  • «Майский чай»,
  • Huhtamaki (производитель упаковки в сфере общественного питания),
  • «Основа телеком» (федеральный оператор связи, развивающий собственную сеть в стандарте LTE),
  • Многие другие компании-лидеры в своих отраслях.

 Предприниматель владеет пакетом акций такого же объема - 37,5% - в компании «Глобал Транс Логистик». Она осуществляет деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам. 

Этот логистический оператор был создан в августе 2006 года. С тех пор он занимает устойчивые позиции на рынке логистических услуг. С помощью современного автомобильного парка различной грузоподъемности, компания формирует оптимальные маршруты по приемлемым ценам.

Сфера деятельности «Глобал Транс Логистик» включает в себя:

  • ответственное хранение и обработка грузов,
  • транспортно-экспедиционные услуги,
  • упаковка и стикеровка,
  • консалтинг в секторе складской логистики.

 Девелоперское начало 

В числе девелоперские начинаний Дениса Кацыва следует отметить загородный коттеджный поселок «Варежки». Это уникальный проект, представляющий собой семейные резиденции, предоставляющие своим жильцам полностью городские удобства в двух шагах от леса. В границах поселка располагается также одноименный физкультурно-оздоровительный комплекс. Он пользуется успехом как среди резидентов «Варежек», так и среди жителей ближайших городов.

Таким образом, этот девелоперский проект выступает не просто в качестве примера создания жилого комплекса премиум-класса, но и являет собой важный фактор роста привлекательности окрестных населенных пунктов, предлагая их жителям доступ к оздоровительным и спортивным услугам высочайшего качества. В этом контексте можно рассмотреть и другой проект, к которому приложил свою руку предприниматель.

Кроме того, до 2017 года Кацыв владел долей в отеле «Плаза Спа Кисловодск». Под его руководством бывший советский санаторий был преобразован в четырехзвездочный отель на 275 номеров площадью 25 тысяч квадратных метров и медицинский центр, который оказывает самый широкий спектр – свыше двух тысяч - оздоровительных и SPA процедур. Кисловодский отель «Плаза Спа» специализируется на лечении и предупреждении болезней основных внутренних систем человеческого тела.

Комплекс удостоился высокой оценки профессионального сообщества: 

  • по версии TripAdvisor он признан выбором путешественников - «Travellers' Choice 2015»,
  • в ходе голосования на премии «Звезда Travel.ru 2014» он был признан «Лучшим российским SPA-отель 2014»,
  • в передаче «Ревизорро» комплекс получил пять баллов из пяти возможных.

Судебное разбирательство в США

Осенью 2013 года американской прокуратурой были инициированы следственные действия относительно компании Prevezon Holdings, зарегистрированной на Кипре. Последнюю заподозрили в легализации денег, якобы оказавшихся в распоряжении фирмы в результате хищения 5,4 миллиарда рублей через систему возврата налогов.

В рамках этого дела американский государственный обвинитель потребовал конфискации американских активов бизнесмена, считая, что они могли иметь отношение к легализации незаконных доходов.

Прокурор пытался конфисковать четыре квартиры на Манхэттене и два нежилых помещения, принадлежащих холдингу Prevezon. В результате расследования все претензии к предпринимателю Денису Кацыву, а также холдингу американская сторона сняла. В обмен он перевел 5,9 миллиона долларов.

Новость о заключении соглашения бизнесменом с гособвинением США по факту снимает вопрос о наличии каких-либо подтверждений отмывания денежных средств.

Семья Дениса Кацыва

Отец — Кацыв Петр Дмитриевич — занимал должность вице-президента ОАО «Российские железные дороги». В разные годы он возглавлял Минтран Подмосковья, занимал пост зампреда правительства Московской области, а также руководил региональным управлением по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. С 1994 года является генеральным директором ГП «Мострансавто».

Мать - Людмила Ейликовна - заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук. Руководила лицеем №11 в подмосковных Химках, обучала детей физике. В настоящее время Людмила Кацыв является главой ассоциации «Лидеры образования Подмосковья».

Денис Петрович Кацыв женат. У него есть ребенок. Свою личную жизнь бизнесмен предпочитает не выставлять на всеобщее обозрение.

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