Алла Довлатова старается и в 48 лет!

В последнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на НТВ представители шоу-бизнеса собрались, чтобы обсудить рукоделие. Как оказалось, у многих артистов руки действительно не для скуки, но,если одни сублимируют понемногу, другие готовы для максимально масштабных экспериментов. Как, например, Алла Довлатова.

Поведала блондинка о том, что, еще когда она была маленькой, ее родители подарили ей пианино. Накопить требуемую сумму для её семьи оказалось очень тяжело. Но старания окупились сторицей: на музыкальном инструменте маленькая Алла музицировала с удовольствием.



Когда артистка переехала в Москву, музыкальный инструмент остался в Санкт-Петербургской квартире. Однако, как только представилась такая возможность, пианино было переведено в столицу, где долгое время простояло без дела. Но потом Алла Довлатова решила что в жилище нужно сделать ремонт, а пианино обновить.



К счастью, именно тогда она познакомилось с реставратором. Они обсудили проект обновления музыкального инструмента и, закупив все необходимые материалы, приступили к работе.



"Три дня это делали", – поработавшая руками Довлатова похвасталась большим размером вложенного в работу труда.

Теперь советское пианино не только выглядит красиво, но и приносит пользу. На нем теперь учится играть младшая дочь Аллы Довлатовой.

