Обколотая и изрезанная: изуродованную Довлатову с кровавыми венами окружили папарацци

Алла Довлатова накануне воспользовалась моментом, чтобы показать все, что так долго скрывала от широких глаз общественности. Разглядывайте и не моргайте!



Накануне в Москве прошла 27-я премия "Золотой граммофон", которую посетил весь свет шоу-бизнеса: Стас Пьеха, Анна Семенович, Анна Асти, Митя Фомин, Алла Довлатова, Лариса Долина и многие многие другие. Гости мероприятия, впрочем, соревновались между собой не только в музыкальных достижениях, но и в необычности подобранных образов.

Ханна, например, обмотала свой беременный живот лентами ткани, Владимир Пресняков подобрал себе с сыном фэмили-лук, за цветовое сочетание которого мог бы потом стрясти кругленькую сумму за продакт-плейсмент с одного из операторов сотовой связи. Николай Басков, в лучших традициях Принца Чарминга пришел в золотом пиджаке, а Люся Чеботина сменила аж несколько нарядов.

И, все-таки, среди большинства образов прослеживалась общая тенденция: луки черного или красного цветов, в которой примкнула Алла Довлатова. Она выбрала для себя алое платье в пол с гигантским декольте, в котором почти целиком показала расплющенную тканью грудь, похожую, по мнению некоторых, на лепешки.



Не учла Алла Довлатова, увы, то, что кружевные узоры на лифе платья выглядят словно раздутые кровавые вены, будто отсылая нас к уже прошедшему Хэллоуину. Изуродованная платьем ведущая даже не подозревала о своем внешнем виде: хихикала и смеялась, а также задорно махала подолом юбки, обнажающим ноги.



"Что за наряд?", "Как это всё надоело", "Давно забыли их", – распекли комментаторы гостей премии.

Пользователи Сети также обратили свое внимание на то, что мелькают на таких премиях одни и те же, и каждая звезда теперь – облоколая и изрезанная, не вылезающая из вечной гонки за молодостью. Досталось, разумеется, и нашей героине, которуюсо всех сторон окружили папарацци.



"Довлатова, зачем?!", – написала одна из комментаторов про Аллу Довлатову, сопроводив крик души смайликом в виде "фейспалма" ( Жест появления стыда – Прим. ред.).