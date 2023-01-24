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"Я в шоке": рискующая жизнью Довлатова чуть не угробила единственного сына

Радиоведущая обрушилась с критикой на СМИ.
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Известная российская теле– и радиоведущая, журналистка и актриса Алла Довлатова ведет довольно открытый образ жизни. О важных событиях она активно сообщает поклонникам в социальных сетях. Недавно звезда поведала о чрезвычайном происшествии, в результате которого наследник артистки чуть не лишился жизни.

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 Алла Александровна Довлатова

Алла Александровна Довлатова телеведущая

18-летний Павел – единственный сын 48-летней звезды радио. В свое время она рассказывала, что ради рождения мальчика молилась высшим силам, посещала церковь. Алла Довлатова отмечала, что важную роль в появлении наследника сыграла икона Валаамской Божьей Матери.

Нет сомнений, что Алла Довлатова любит своего сына. Собственно, про детей – у радиоведущей еще три дочери – она тоже часто рассказывает подписчикам. Однако зачастую любовь перерастает в фанатизм, и родители, усложняют жизнь наследников своими благими намерениями.

Вот и Аллы Довлатова рискнула жизнь и поехала покататься в горах, а с собой потащила сына, который опасно упал и ударился головой. Сама артистка подчеркнула, что мальчика спас шлем, а ведь все могло закончиться более негативными последствиями. Выходить, мать чуть не угробила собственного сына.

Но на этом дело не закончилось. Сообщение звезды в социальных сетях подхватили журналисты. СМИ рассказали о ЧП, которое чуть не обернулось трагедией. Однако публикации рассердили радиоведущую. "Я в шоке с непрофессионализма сотрудников СМИ!" – заявила Алла Давлатова. Она подчеркнула, что Павел не получал никаких серьезных травм, как это преподнесли журналисты.

Алла Довлатова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2023, 16:10 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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