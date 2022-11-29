"Слегла": исколотую Довлатову нашли на больничной койке

На своей страничке в социальной сети радиоведущая Алла Довлатова объявила, что не выйдет в вечерний эфир. Причиной всему стал не грипп и не ковид, а, как выразилась сама женщина, "противный вирус". Поклонники буквально нашли Довлатову на больничной койке — именно оттуда она вышла на связь.
"Вот видите… К сожалению, заболела, слегла прямо с пятницы. Рассчитывала, что сегодня поправлюсь и выйду на работу, но увы…", — поделилась с поклонниками Алла Довлатова. Она извинилась перед своими слушателями и участниками конкурса, итоги которого должна была подвести вечером.
Прямо во время съемки Алла Довлатова принимала капельницу. Исколотая иголками от процедур поклонники почувствовали слабость и болезненное состояние звезды. В комментариях ей пожелали скорейшего выздоровления и иммунитета.
Другие же подписчики заметили, что даже во время такого неприятного события, как болезнь, Алла Довлатова выглядит очень молодо и красиво. 48-летнюю ведущую нередко подозревают в прибегании к услугам пластических хирургов и специалистов красоты.
"Берегите себя и своих близких! Не болейте!" — подписала видео Алла, ответив на добрые комментарии.