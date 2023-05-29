Ошибки юности: Алла Довлатова рассказала о своем опыте

Популярная ведущая Алла Довлатова, не стесняясь, поведала об ошибках молодости.

Алла Довлатова, известная актриса и радиоведущая, поделилась с журналистами "Пятого канала" своими мыслями о том, как воспитывать детей. Она убеждена, что строгие родители, которые держат детей в жестких рамках, могут стать причиной ошибок, которые молодые люди совершают в личной жизни.

Одной из таких ошибок для самой Аллы Довлатовой стал брак с первым мужем. Как призналась ведущая, она вышла замуж назло родителям, которые держали ее в ежовых рукавицах. Сейчас Алла воспитывает трех дочек и сына и считает, что отсутствие запретов должно быть в разумных пределах.

Она не запрещает своим детям ничего, но старается следить за тем, чтобы они правильно питались и не проводили слишком много времени за гаджетами. За плохие оценки телеведущая не ругает своих детей, а старается поддерживать их и наполнять верой в себя.

Алла Довлатова призывает родителей быть осторожными в выборе методов воспитания и не держать детей в жестких рамках. Она считает, что запретный плод сладок, но только если отсутствие запретов не перерастает в безразличие и безответственность.