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Понедельник 29 мая

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Ошибки юности: Алла Довлатова рассказала о своем опыте

Ошибки юности: Алла Довлатова рассказала о своем опыте
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Популярная ведущая Алла Довлатова, не стесняясь, поведала об ошибках молодости.

Алла Довлатова, известная актриса и радиоведущая, поделилась с журналистами "Пятого канала" своими мыслями о том, как воспитывать детей. Она убеждена, что строгие родители, которые держат детей в жестких рамках, могут стать причиной ошибок, которые молодые люди совершают в личной жизни.

Одной из таких ошибок для самой Аллы Довлатовой стал брак с первым мужем. Как призналась ведущая, она вышла замуж назло родителям, которые держали ее в ежовых рукавицах. Сейчас Алла воспитывает трех дочек и сына и считает, что отсутствие запретов должно быть в разумных пределах.

Она не запрещает своим детям ничего, но старается следить за тем, чтобы они правильно питались и не проводили слишком много времени за гаджетами. За плохие оценки телеведущая не ругает своих детей, а старается поддерживать их и наполнять верой в себя.

Алла Довлатова призывает родителей быть осторожными в выборе методов воспитания и не держать детей в жестких рамках. Она считает, что запретный плод сладок, но только если отсутствие запретов не перерастает в безразличие и безответственность.

29 мая 2023, 14:00
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Алла Довлатова восхитила фигурой после родов

Светлана Немоляева с внучкой. Актриса в этом образе напоминает Мэрилин Монро.
Алла Довлатова даже во время четвертой беременности продолжала занятия йогой.
Елена Кондулайнен в экстравагантном платье цвета фуксия.
Владимир Жириновский в приподнятом праздничном настроении активно позировал перед камерами.
Неизменно благоухающая и утонченная Татьяна Михалкова.
Классический костюм с ноткой небрежности выбрал для церемонии актер Евгений Герасимов
Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров предпочел строгий смокинг
Пришла на мероприятие и актриса Ольга Кабо с дочкой.
Орнелла Мути была членом жюри фестиваля.
Одна из солисток "Фабрики" Саша Савельева привела на церемонию мужа
Роскошным платьем и пышной грудью удивила фигуристка Татьяна Навка,
Киноактриса Екатерина Вуличенко выбрала черное платье для церемонии.
В белых тонах на мероприятии появилась певица Зара.
Глубоким вырезом заинтриговала актриса Наталья Рудова.
Появился на мероприятии и журналист Владимир Познер с женой.
Актриса и певица Анна Снаткина пришла в легком розовом платье.
Режиссер Федор Бондарчук пришел на церемонию вместе с актрисой Паулиной Андреевой.
Представитель МИД Мария Захарова сфотографировалась вместе с артистом и композитором Александром Коганом.
Татьяна Навка привела на мероприятие маму.
Саша Савельева и Катерина Шпица сфотографировались вместе.
Актриса Светлана Немоляева появилась на красной дорожке с необычным аксессуаром на груди.

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