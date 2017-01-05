Россия проиграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В Канаде прошел полуфинальный матч Чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет между Россией и США. Американцам удалось одержать победу по буллитам со счетом 3:4.
Полуфинальный матч МЧМ США - Россия в цифрах. #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/GFVk7kKEgO— Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2017 г.
Матч за третье место состоится 5 января в 23:00 мск. Россияне встретятся с командой, которая окажется слабее по результатам второго полуфинала – до этой стадии турнира дошли сборные Канады и Швеции.
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