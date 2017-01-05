Россия проиграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею

В Канаде прошел полуфинальный матч Чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет между Россией и США. Американцам удалось одержать победу по буллитам со счетом 3:4.

Матч за третье место состоится 5 января в 23:00 мск. Россияне встретятся с командой, которая окажется слабее по результатам второго полуфинала – до этой стадии турнира дошли сборные Канады и Швеции.