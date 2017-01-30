В центре Москвы нашли древний артефакт

Во время археологических работ в южной части парка "Зарядье" в центре Москвы был обнаружен старинный артефакт – выполненный из сплава свинца и олова медальон XVI века. Изделие диаметром пять сантиметров украшает Роза Тюдоров – геральдический символ королевской династии Англии.

"Изображение розы Тюдоров – основной маркер медальонов, изготавливавшихся в Англии с 1509 по 1603 год, в периоды правления короля Генриха VIII и его дочери королевы Елизаветы I. Вероятнее всего, четыре столетия назад он использовался в качестве нашивки на одежду – по краям изделия есть четыре небольших отверстия", – цитирует официальный сайт мэра и правительства Москвы генерального директора Столичного археологического бюро Константина Воронина.

Кроме того, археологи смогли разобрать выгравированную на медальоне надпись Dieu et mon droit, что переводится как "Бог и мое право". Рядом указана дата – 1590 год. "Возможно, эта интересная археологическая находка связана с деятельностью Старого Английского Двора, здание которого располагается на Варварке. Он существовал в Зарядье в XVI веке", – считает главный археолог столицы Леонид Кондрашев.