Москвич побил беременную в споре из-за парковки

Правоохранительные органы столицы расследуют нападение на беременную женщину в центре города. По предварительным данным, мужчина начал спорить с автоледи из-за парковки, перепалка закончилась дракой.

Оппонент ударил беременную женщину, после чего та сразу же обратилась в полицию. В ходе розыска правоохранители задержали подозреваемого. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.