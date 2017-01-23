Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Новость о москвиче, избившем беременную женщину, вызвала широкий общественный резонанс. Возмущенные пользователи Сети требуют наказать его по всей строгости закона.

Сотрудники МВД по Басманному району уже задержали злоумышленника, напавшего на 31-летнюю автоледи на улице Фридриха Энгельса. Им оказался 30-летний безработный житель столицы.

Возбуждено уголовное дело "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в столичном ГУ МВД.

Случившееся не на шутку возмутило россиян. Многие посчитали, что подписка о невыезде – слишком мягкое наказание для того, кто посмел поднять руку на женщину в положении.

В Москве безработный ударил беременную из-за парковки. Надеюсь, ему светит как минимум пожизненное в камере с извращенцами — Евгений Абрамкин (@abramkin_evgeny) 23 января 2017 г.

И отправили под подписку о невыезде RT @ru_brk: Против ударившего беременную во время ссоры из-за парковки завели дело — Кирилл Limping (@kir_lim) 23 января 2017 г.

По мнению граждан, повод, из-за которого мужчина набросился на автоледи, был совершенно ничтожным. "Квартирный вопрос москвичей уже испортил, теперь идет парковочный процесс", – отметил один из блогеров.

дожили.... теперь уже кулаками пробиваем дорогу на пустое место на стоянке. и срать, с кем бороться... https://t.co/V9srEu0Kz4 — Натали Леоничева (@Cherrypokk) 23 января 2017 г.

А мог бы и сожрать!

Москвич ударил беременную из-за парковки https://t.co/Co6QBG9Am5 — Vadim (@koreshcoVV) 23 января 2017 г.

Впрочем, нашлись и те, кто засомневался в том, что пострадавшая сказала правду. А некоторые пользователи предположили, что женщина сама повела себя неадекватно и спровоцировала мужчину на конфликт.

Ранее сообщалось, что беременная автоледи припарковала свою машину на улице Фридриха Энгельса. После этого к ней подошел мужчина и заявил, что ее автомобиль мешает проезду транспорта.

Дама попыталась возразить, однако мужчина бросился на нее с кулаками. Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию.