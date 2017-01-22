Еж покусал москвичку и ее пятилетнего сына

В Москве еж искусал ребенка и его маму. Инцидент произошел в контактном зоопарке на территории парка "Сокольники", пишет "Московский комсомолец".

Животное накинулось на пятилетнего мальчика, когда он взял ежа в руки. Мать попыталась спасти ребенка и выхватила животное из его рук. Однако зверек укусил и ее. Смотрителя рядом с ежиным вольером в момент нападения не было.

В результате инцидента у ребенка на пальце образовался маленький синяк, а у его матери – небольшая царапина. Пострадавшие обратились к медикам. Еж на всякий случай помещен на десятидневный карантин.

В свою очередь представитель зоопарка сообщил, что пострадавшие сфотографировали ежа со вспышкой, ослепив его. Кроме того, женщина и ее ребенок нарушили правила посещения. Они взяли в руки ежа без специальных варежек, которые лежали рядом с вольером.