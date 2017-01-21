Мужчина с тесаком напал на прохожего на юге Москвы

Во дворе одного из домов по Алма-Атинской улице на юге Москвы мужчина выбежал из подъезда и приставил тесак к шее прохожего, передает Life.ru. Очевидцы сообщили, что позже он в компании нескольких человек скрылся в том же подъезде. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте работают экстренные службы города. Позже от столичных медиков поступила информация, что в больницу с Алма-Атинской улицы был доставлен мужчина с ножевым ранением, передает РИАМО.