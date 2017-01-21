Человек погиб в аварии в центре Москвы

На Раушской набережной в центре Москвы столкнулись два автомобиля, передает Life.ru. Сообщается, что в результате столкновения погиб один человек. Еще один участник столкновения оказался зажат в машине. На месте работают экстренные службы города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.