Человек погиб в аварии в центре Москвы

На Раушской набережной в центре Москвы столкнулись два автомобиля, передает Life.ru. Сообщается, что в результате столкновения погиб один человек. Еще один участник столкновения оказался зажат в машине. На месте работают экстренные службы города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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