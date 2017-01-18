В центре Москвы насмерть замерз мужчина

Бездомный мужчина замерз насмерть в центре столицы. Инцидент случился на Таганской улице. Прибывшие на место происшествия медики установили, что причиной смерти стало именно переохлаждение. передает РЕН ТВ. Тело неизвестного накрыли брезентом. В ближайшее время труп будет доставлен на судмедэкспертизу.