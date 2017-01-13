В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка

В Стамбуле полиция задержала двух сообщников стрелка, устроившего бойню в местном ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года, передает сайт "Комсомольская правда". Задержанные были доставлены в городской суд. Напомним, жертвами нападения стрелка в костюме Санта-Клауса стали 39 человек. Еще 70 получили ранения. Нападавшему удалось скрыться от полиции.
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