В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка

В Стамбуле полиция задержала двух сообщников стрелка, устроившего бойню в местном ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года, передает сайт "Комсомольская правда". Задержанные были доставлены в городской суд. Напомним, жертвами нападения стрелка в костюме Санта-Клауса стали 39 человек. Еще 70 получили ранения. Нападавшему удалось скрыться от полиции.