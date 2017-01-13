Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне

После ликвидации бандформирования в Курчалоевском районе Чечни были проведены оперативно-розыскные мероприятия, который позволили выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, передает НСН. В результате былиь определены и обезврежены те, кто вербовал молодежь в экстремистские организации, в том числе – в запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство". С задержанными вербовщиками проводятся следственные мероприятия.