В Чечне ликвидированы несколько боевиков

Правоохранители проводят спецоперацию в Курчалоевском районе Чечни. По предварительным данным, в ходе перестрелки были ликвидированы несколько боевиков.
Террористы организовали сопротивление при задержании и попытались скрыться, в результате чего и были убиты, передает Life.ru. Подробности происшествия уточняются.
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