В Чечне ликвидированы несколько боевиков

Правоохранители проводят спецоперацию в Курчалоевском районе Чечни. По предварительным данным, в ходе перестрелки были ликвидированы несколько боевиков.

Террористы организовали сопротивление при задержании и попытались скрыться, в результате чего и были убиты, передает Life.ru. Подробности происшествия уточняются.