Россия грозит Таджикистану отменой авиасообщения

Россия может временно прекратить воздушное сообщение с Таджикистаном. Предварительно известно, что все рейсы между двумя странами могут быть отменены с 22 декабря, передает Lenta.ru.

Причиной случившегося является реакция Таджикистана на назначение рейсов авиакомпании "Ямал" из Жуковского в Душанбе в 2016-2017 годах. Власти азиатской страны сочли это нарушением паритета и отменили полеты российского перевозчика, уточняет ТАСС.