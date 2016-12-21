Защитник "Динамо" получил огнестрельное ранение

Защитник дрезденского футбольного клуба "Динамо" Марк Вахс получил огнестрельное ранение во время нападения на табачный магазин, принадлежавший его тете, передает портал "Вести.ру". Неизвестный застрелил хозяйку, а ее муж и племянник получили ранения. Преступнику удалось скрыться. Жизни 21-летнего спортсмена ничего не угрожает. Руководство клуба выразило футболисту соболезнования и подчеркнуло, что готово оказать необходимую поддержку.