У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение

Подземные толчки магнитудой 8,0 произошли у берегов Папуа — Новой Гвинеи сегодня, 17 декабря. Эпицентр находился в 60 километрах к востоку от населенного пункта Тарон. Очаг землетрясения залегал на глубине 73,4 километра. Информация о пострадавших, жертвах и разрушениях пока не поступала, сообщает Геологическая служба США (USGS).