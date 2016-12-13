На Эльбрусе заблудились туристы из Москвы

На южном склоне Эльбруса пропала группа туристов из Москвы. Любители активного отдыха должны находиться на высоте более четырех тысяч метров.
На поиск пропавших были направлены сотрудники МЧС и две единицы техники, сообщили в региональном управлении ведомства. Обстоятельства уточняются.
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