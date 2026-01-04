Лучший подарок: в новогоднюю ночь в московских роддомах появились на свет 44 малыша

В столице созданы комфортные условия для будущих мам и детей с первых мгновений жизни.

Новогодняя ночь в Москве ознаменовалась радостным событием: в перинатальных центрах и роддомах столицы на свет появились 44 малыша. Практически под бой курантов с 31 декабря на 1 января родились 18 мальчиков и 26 девочек — для их семей это стало самым ценным подарком к празднику.

Первым ребенком, встретившим 2026 год, стала девочка, родившаяся в роддоме Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» ровно в полночь. Ее вес составил 2 380 граммов. В этом же учреждении появился на свет самый крупный новорожденный новогодней ночи — малыш весом 4 240 граммов. А самый маленький ребенок, весом 1 480 граммов, родился в роддоме городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова. Сейчас все малыши находятся рядом с мамами, набираются сил и адаптируются к новой жизни. За их здоровьем и комфортом внимательно следят опытные специалисты. Врачи готовы в любой момент оказать необходимую помощь, обеспечив младенцам и их родителям всестороннюю поддержку.

Москва последовательно развивает систему заботы о материнстве и детстве. На базе многопрофильных стационаров работают современные перинатальные центры, роддома и центры женского здоровья. Эти учреждения предлагают полный цикл сопровождения: от ведения беременности до родов и последующего наблюдения. Особое внимание уделяется планированию материнства. В столице внедрен клиентский путь ведения беременности — детальный алгоритм диагностики, помогающий будущим мамам заранее планировать визиты к врачу и знать, какие обследования предстоят в каждом триместре. С сентября 2024 года действует программа «Стану мамой», нацеленная на сохранение репродуктивного здоровья. В ее рамках женщины могут:

пройти комплексное обследование для оценки репродуктивного здоровья;

проверить запас яйцеклеток;

получить консультации специалистов;

воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями — например, криоконсервацией яйцеклеток или эмбрионов.

Город заботится не только о медицинском сопровождении, но и о бытовых аспектах жизни молодых семей. При выписке из столичных роддомов родители получают подарочный набор для новорожденного, включающий 52 предмета первой необходимости.