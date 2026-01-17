В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году

Асмус показала лицо нового спутника Тесты Дранга, Товсик и другие: кто из звезд сменил жилье Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Понедельник 19 января

13:07В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века 12:11Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках 11:20Сергей Собянин рассказал о развитии ОЭЗ "Технополис Москва" за 20 лет 11:10Юных горожан приглашают на зимнюю смену в творческий лагерь "Молодежь Москвы" 11:00Собянин рассказал о развитии московской сети водоснабжения и водоотведения 10:36Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс 10:11Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы 10:04Джиган решил оспорить брачный договор с Самойловой – документы вызвали массу вопросов 09:47В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова 08:55"Роковой год": Диброва хотела развестись с мужем еще 10 лет назад 06:52Вентилятор у батареи может заменить обогреватель в морозы – эколог 03:44Кардиолог в эфире Первого канала назвал продукт для снижения давления 00:31Юрист назвал россиянам необязательные для оплаты коммунальные услуги 16:47Известный продюсер назвал самого богатого певца России 15:55Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке 14:32Уехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника 12:21Как советская мелодрама "Мужики!" по сей день учит зритей принимать все трудности жизни 10:22Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов 10:12Врачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 06:43Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей 03:14Диетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 00:09 Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 16:24Диетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 14:38Появились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 12:36В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году 12:24Тысяча новых квартир: на севере Москвы завершили строительство ЖК по реновации 12:2348 лет назад вышел советский фильм "В четверг и больше никогда" – кино о нашем месте в мире 10:15Клава Кока получила предложение пробиться к славе через постель: Были варианты 06:14Минус 8 лет без операций: ученые назвали четыре привычки, которые омолаживают мозг даже на снимках МРТ 03:05Диабет и рак в каждой сосиске: какие популярные добавки из магазина на самом деле опасны 00:19Одна запретная фраза: почему 17 января обычное слово может навлечь беду на всю семью 19:45Тест: угадайте легендарные фильмы из СССР по кадру с занимающимися спортом героями 18:16Долина терпит миллионные убытки на фоне скандала с продажей квартиры 17:04Ивлееву поздравляют со скорым прибавлением в семье – живот заметно округлился 15:48Дочь Киркорова разочаровалась устроенным папой праздником: День рождения среди скуфов 14:44Новый год без выходных: как ветеринары Москвы помогали питомцам в праздники 14:11"Весь коридор в дыму": 18-летняя дочь Глюкозы устроила в доме пугающий пожар 13:28Еще одна звезда пострадала от решения суда: почему Киркорова лишили собственности в пользу народа 13:26На месте будущей станции "Серебряный бор" стартовал этап монолитных работ 13:01От бассейна до трамплина: как обновляется спортивная карта Западного округа 12:42Каток на ВДНХ: как создают и поддерживают идеальное ледовое покрытие 12:22В Москве отремонтировали еще 27 зданий с филенками 12:03Как победить старость за один прием пищи: найден секретный способ остановить износ организма 11:13"Это уже не ваше добро": Лариса Долина не может забрать вещи из проданной квартиры 10:31Панда Катюша получит новый дом: в Московском зоопарке строят уникальный вольерный комплекс 10:24Ксения Бородина набросилась на известного врача после слов об изменах мужа 10:13Кубок чемпионов по сноуборду в Москве: Воробьевы горы ждут звезд зимнего экстрима 09:56От повседневных путепроводов до архитектурных шедевров: Москва отремонтировала 55 мостов за год 09:34Названы главные ошибки, которые могут испортить ваш день с самого утра 08:20Фараоны, мрамор и миллиард рублей: Собчак впервые показала, как живет в самом загадочном доме Москвы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году

В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году
78

Исторический облик столицы поддерживают с помощью капремонта старых жилых зданий.

В 2025 году столичные коммунальщики капитально отремонтировали 31 многоквартирный дом в центре Москвы. Многие здания — не просто места проживания горожан, а важные элементы городского силуэта, формирующие неповторимый облик столицы. Задача Фонда капитального ремонта заключалась в том, чтобы бережно совместить современные стандарты комфорта с сохранением архитектурного наследия.

Одним из отремонтированных объектов стал дом 5 по Марксистской улице. Здесь применили технологию «мокрый фасад»: после тщательной очистки поверхностей мастера смонтировали систему утепления с минеральной ватой, армировали ее стекловолоконной сеткой и нанесли декоративное штукатурное покрытие. Фасаду вернули выразительность с помощью колористического решения — сочетания оттенков «фиолетово‑коричневая земля» и «сигнальный белый». Дополнили облик здания металлические экраны на балконах, обновленные цоколь и отмостка, а в подъездах установили современные стеклопакеты.

На 3‑й Фрунзенской улице реставраторы воссоздали исторический облик дома 1. Работы начались с деликатной очистки стен, после чего восстановили штукатурный слой первого этажа, восполнили утраченные фрагменты кирпичной кладки и керамических блоков. Особое внимание уделили сохранению декоративных элементов: отремонтировали венчающий карниз, мезонины, кронштейны и балконные плиты. Для защиты от влаги нанесли антигрибковый состав, заменили водосточные трубы и отливы, а гранитный цоколь получил новую жизнь после тщательной реставрации.

В 1‑м Тверском‑Ямском переулке ремонт дома 16 сочетал обновление конструкций с бережным отношением к историческому облику. Мастера удалили старые слои штукатурки и краски, обработали проблемные участки противогрибковым составом, восстановили архитектурные детали. Новый штукатурно‑окрасочный слой подчеркнул достоинства фасада, а завершающие штрихи — замена водосточных труб, установка стеклопакетов в местах общего пользования, реставрация цокольного покрытия, подъездов и балконов — придали зданию ухоженный вид.

Каждый из этих проектов — пример того, как современный капитальный ремонт может не только продлить срок службы зданий, но и сохранить их архитектурную индивидуальность. В центре Москвы историческое наследие органично сочетается с требованиями времени: обновленные дома готовы служить горожанам еще долгие годы, оставаясь неотъемлемой частью городского пейзажа.

Шоу-бизнес в Telegram

17 января 2026, 12:36
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века

В доме Еропкина восстановили чугунные полы XVIII века
Уникальное убранство особняка на Остоженке старательно сохраняют для потомков. В центре Москвы продолжается бережная реставрация дома П.

Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс

Меткость, выносливость, глазомер: москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс
Секции для детей и взрослых открыты в разных районах города. Москва расширяет возможности для активного досуга горожан: теперь москвичи могут бесплатно освоить теннис и дартс в рамках городских спортивных секций.

Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы

Где теперь ехать быстрее: новые мосты и развязки Москвы
Строительство почти 20 дорожных сооружений профинансировали в 2025 году из городского бюджета. В минувшем году в столице за счет Адресной инвестиционной программы возвели 18 тоннелей, эстакад, мостов, путепроводов и прочих сложных дорожных сооружений.

В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова

В Денисовском переулке реставрируют дом купца Крупенникова
Памятник деревянного зодчества начала XX века привлекает внимание москвичей и туристов. В Басманном районе Москвы стартовала масштабная реставрация уникального памятника архитектуры — дома купца А.

Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке

Новый мост над МКАД: как изменится транспортно-пешеходная доступность в Коммунарке
Проект планировки территории вблизи метро "Тютчевская" согласован. В районе Коммунарка появится новый надземный пешеходный переход через МКАД.

Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов

Спорт рядом с домом: как Москва наращивает сеть физкультурно-оздоровительных комплексов
За 14 лет в столице появилось 22 современных ФОКа с бассейнами и игровыми залами. Москва активно развивает спортивную инфраструктуру: с 2011 года за счет городского бюджета построили 22 физкультурно‑оздоровительных комплекса (ФОК) общей площадью свыше 102 тысяч квадратных метров.

Выбор читателей

17/01СбтПоявились данные о возвращении Принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию 18/01ВскВрачи раскрыли самый полезный для сердца завтрак 17/01СбтДиетолог предупредила россиян об опасных последствиях голодания после праздников 18/01ВскДиетолог назвала самый важный для здоровья зимой продукт 18/01Вск Россиян предупредили об опасности длительного хранения новогодних елок дома 18/01ВскУехавшая из России Асмус впервые показала лицо таинственного спутника