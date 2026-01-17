В центре Москвы обновили три десятка домов в 2025 году

Исторический облик столицы поддерживают с помощью капремонта старых жилых зданий.

В 2025 году столичные коммунальщики капитально отремонтировали 31 многоквартирный дом в центре Москвы. Многие здания — не просто места проживания горожан, а важные элементы городского силуэта, формирующие неповторимый облик столицы. Задача Фонда капитального ремонта заключалась в том, чтобы бережно совместить современные стандарты комфорта с сохранением архитектурного наследия.

Одним из отремонтированных объектов стал дом 5 по Марксистской улице. Здесь применили технологию «мокрый фасад»: после тщательной очистки поверхностей мастера смонтировали систему утепления с минеральной ватой, армировали ее стекловолоконной сеткой и нанесли декоративное штукатурное покрытие. Фасаду вернули выразительность с помощью колористического решения — сочетания оттенков «фиолетово‑коричневая земля» и «сигнальный белый». Дополнили облик здания металлические экраны на балконах, обновленные цоколь и отмостка, а в подъездах установили современные стеклопакеты.

На 3‑й Фрунзенской улице реставраторы воссоздали исторический облик дома 1. Работы начались с деликатной очистки стен, после чего восстановили штукатурный слой первого этажа, восполнили утраченные фрагменты кирпичной кладки и керамических блоков. Особое внимание уделили сохранению декоративных элементов: отремонтировали венчающий карниз, мезонины, кронштейны и балконные плиты. Для защиты от влаги нанесли антигрибковый состав, заменили водосточные трубы и отливы, а гранитный цоколь получил новую жизнь после тщательной реставрации.

В 1‑м Тверском‑Ямском переулке ремонт дома 16 сочетал обновление конструкций с бережным отношением к историческому облику. Мастера удалили старые слои штукатурки и краски, обработали проблемные участки противогрибковым составом, восстановили архитектурные детали. Новый штукатурно‑окрасочный слой подчеркнул достоинства фасада, а завершающие штрихи — замена водосточных труб, установка стеклопакетов в местах общего пользования, реставрация цокольного покрытия, подъездов и балконов — придали зданию ухоженный вид.

Каждый из этих проектов — пример того, как современный капитальный ремонт может не только продлить срок службы зданий, но и сохранить их архитектурную индивидуальность. В центре Москвы историческое наследие органично сочетается с требованиями времени: обновленные дома готовы служить горожанам еще долгие годы, оставаясь неотъемлемой частью городского пейзажа.