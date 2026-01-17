Тысяча новых квартир: на севере Москвы завершили строительство ЖК по реновации

Для новостроек созданы индивидуальные тепловые пункты.

На севере столицы ввели в эксплуатацию два современных жилых комплекса, куда смогут переехать участники программы реновации. Новостройки расположились по адресам: на 2‑й Хуторской улице (дом 33, корпуса 1 и 2) в Савеловском районе и на Онежской улице (дом 33) в Головинском.

Общая площадь новых домов превышает 60 тысяч квадратных метров, а количество квартир превысило тысячу. Особое внимание уделили созданию доступной среды: свыше 25 квартир адаптированы для маломобильных граждан. В них продумана каждая деталь: широкие коридоры позволяют свободно перемещаться на инвалидных колясках, санузлы оснащены специальными поручнями, а все элементы интерьера — дверные глазки, ручки и розетки — расположены на удобной для маломобильных жильцов высоте.

Безбарьерная среда реализована на всех уровнях. Входы в подъезды и вестибюли спроектированы без лестниц и порогов — уровень пола совпадает с высотой тротуара. Это исключает препятствия для маломобильных жителей, родителей с детскими колясками и пожилых людей. Первые этажи домов также лишены резких перепадов высот, что делает перемещение по зданию максимально комфортным.

Комфорт в домах обеспечивается не только планировками, но и инженерными решениями. Каждый ЖК подключен к индивидуальным тепловым пунктам, которые гарантируют бесперебойную подачу тепла и горячей воды в любое время года.

Ранее стало известно, что декабрь 2025 года оказался рекордным по количеству переехавших в новое жилье участников программы реновации. Почти 6,1 тысячи москвичей из 205 старых домов получили равнозначные квартиры в современных комплексах. Наибольшая активность наблюдалась на северо‑западе столицы — там договоры заключили более 1 100 человек. На востоке новые квартиры оформили около 950 жителей, на северо‑востоке — 880, а на юге — 820 москвичей.

Во дворах всех новостроек созданы условия для удобного передвижения: проложены широкие пешеходные дорожки, устранены высокие бордюры, что особенно важно для семей с детьми и маломобильных горожан. На нижних этажах зданий постепенно открываются магазины, предприятия сферы услуг и городские организации. Часть помещений временно занята центрами информирования, где помогают участникам программы.